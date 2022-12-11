Штаб «вагнерівців» знищено у Луганській області

Знищений «Гостьовий дім Жданова» у Кадіївці, де базувалася ПВК «Вагнера». Фото: соцмережі

Штаб найманців приватної військової компанії «Вагнер» було знищено вночі в окупованій росіянами Кадіївці Луганської області внаслідок обстрілу. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«Вони все ж таки прислухаються до нашого президента і курять там, де треба. У них там відбулася "бавовна" - саме там, де був штаб "вагнерівців"», - розповів Гайдай.



За його словами, росіяни зазнали величезних втрат. Він додав, що медицина у них не на належному рівні, тому Гайдай упевнений, що половина поранених окупантів помре ще до того, як їм нададуть першу допомогу.



Зазначимо, що російські медіа раніше повідомляли, що українські військові завдали удару з РСЗВ HIMARS по так званому «Гостьовому будинку Жданова» в центрі Кадіївки.



Ряд телеграм-каналів написали, що в готелі був штаб ПВК «Вагнера». Місцева «влада» ж заявила, що готель не функціонував.

Знищений «Гостьовий дім Жданова» у Кадіївці, де базувалася ПВК «Вагнера». Фото: соцмережі