На Донеччині під вогонь окупантів потрапили три райони, є жертви

Донецька область. Фото: ОВА

На Донеччині вночі російські сили продовжували стріляти в Покровському, Краматорському та Бахмутському районах. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



На Донецькому напрямку цілий день тривали обстріли Курахового: пошкоджено сім будинків та інфраструктурний об'єкт. Також пошкоджено будинки та електромережі в Курахівці. Авдіївка протягом ночі та ранку потрапила під артобстріл і двічі — під обстріл із РСЗВ «Град» — за попередньою інформацією, жертв немає.



На Горлівському напрямку одна людина загинула у Білій Горі Костянтинівської громади, також пошкоджено приміщення підприємства в Іванопіллі. У Бахмуті за ніч троє людей поранено.



На Лисичанському напрямку вранці росіяни завдали удару по Лиману. За попередньою інформацією, було застосовано систему С-300. Поки що інформація про постраждалих не надходила, проте точно відомо про руйнування та пожежі.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули семеро мирних жителів. Ще семеро людей було поранено.



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