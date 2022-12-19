В ОП розповіли, чому знищити українську електромережу практично неможливо

Українську електромережу практично неможливо знищити російськими ракетами «Калібр» та Х-101. Про це в інтерв'ю «Радіо НВ» повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

«Українська електромережа створювалася для того, щоб витримати удари мегатонними бомбами під час повноцінної війни з НАТО ще за радянських часів. І знищити її Калібрами, Х-101 практично неможливо, тому це заздалегідь безглузда політика», - сказав Арестович.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі з 18 на 19 грудня російські війська атакували Україну близько 35 дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131», 30 з них вдалося збити.