В окупованому Маріуполі горить МПК «Український дім». Фото: Петро Андрющенко

У захопленому російськими військами Маріуполі горить Міський палац культури «Український дім». Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.



«Учні 7-го класу школи №4 підпалили будинок ДК Металургів (бо Українським домом при окупантах назвати язик не дає). Чи то свідомо, чи то ні - історія мовчить», - написав він, зазначивши, що дітей вже заарештував слідчий комітет РФ і утримують їх окупанти в будівлі Центрального райвідділу поліції.

Раніше з посиланням на інформацію Маріупольського спротиву радник мера міста Петро Андрющенко розповів про пожежу у захопленому російськими окупантами приміщенні на території ММК ім. Ілліча.