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В окупованому Маріуполі горить МПК «Український дім»

20 грудня 2022, 16:23

В окупованому Маріуполі горить МПК «Український дім»

В окупованому Маріуполі горить МПК «Український дім». Фото: Петро Андрющенко В окупованому Маріуполі горить МПК «Український дім». Фото: Петро Андрющенко

У захопленому російськими військами Маріуполі горить Міський палац культури «Український дім». Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Учні 7-го класу школи №4 підпалили будинок ДК Металургів (бо Українським домом при окупантах назвати язик не дає). Чи то свідомо, чи то ні - історія мовчить», - написав він, зазначивши, що дітей вже заарештував слідчий комітет РФ і утримують їх окупанти в будівлі Центрального райвідділу поліції.

Раніше з посиланням на інформацію Маріупольського спротиву радник мера міста Петро Андрющенко розповів про пожежу у захопленому російськими окупантами приміщенні на території ММК ім. Ілліча.

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