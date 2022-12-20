Ігнат: РФ використовує для ударів по Україні 40 аеродромів, із них 5-6 — у Білорусі

Росія для нанесення авіаударів по Україні використовує близько 40 аеродромів. З них п'ять або шість — на території Білорусі. Про це на брифінгу повідомив представник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.



За його словами, російські сили, зокрема літаки, як і раніше, перебувають на аеродромах Білорусі. Зокрема, у повітряному просторі Білорусі перебуває літак радіолокаційного виявлення А-50, який відстежує повітряні цілі на території України — з самого початку повномасштабного вторгнення. Таких літаків, наголосив Ігнат, може бути кілька. Вони працюють разом із літаками-ретрансляторами ІЛ-22. І є ще МіГ-31.



«Тактична авіація росіян теж постійно перебуває на аеродромах Білорусі. Там щонайменше п'ять-шість основних таких аеродромів, які використовує Росія для того, щоб нести певну загрозу з цього напрямку. Загалом Росія використовує близько 40 аеродромів для атак по Україні: щоб там розміщувалася їхня тактична авіація, їхнє авіаційне угруповання. Не тільки тактична авіація, а й вертольоти, і транспортники, і винищувачі, і бомбардувальники, і штурмовики», — пояснив представник Командування Повітряних сил.



Також, за його словами, сьогодні пожвавилася авіаційна активність окупантів і на фронті.

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