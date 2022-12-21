Вночі армія РФ атакувала по всій лінії фронту від Вугледару до Лимана

Вночі російські війська обстрілювали всю лінію фронту на Донеччині від Вугледару до Лимана. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«На Волноваському напрямку 1 людина загинула і2 дістали поранення у Вугледарі. На території громади під обстріл також потрапила Богоявленка — там без постраждалих», – написав він.

Кириленко розповів, що на Донецькому напрямку обійшлося без жертв, але є руйнування. У Кураховому було пошкоджено 4 будинки та інфраструктурний об'єкт, у Курахівці — 3 будинки та господарські будівлі. Вночі та вранці, за інформацією Донецької ОВА, окупанти атакували Авдіївку, Мар'їнку та Красногорівку.

Окрім того, голова Донецької ОВА повідомив, що на Горлівському напрямку російські війська завдали ракетного удару по Костянтинівці, ударили по дитсадку та 2 будинках. У Бахмуті 5 мирних громадян отримали поранення, пошкоджено 1 будинок.

«На Лисичанському напрямку 1 людина загинула у Торському Лиманської громади. Обсяги руйнувань у громаді з'ясовуємо», - написав Кириленко.

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