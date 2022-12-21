Ночью армия РФ атаковала по всей линии фронта от Угледара до Лимана

Ночью российские войска обстреливали всю линию фронта в Донецкой области от Угледара до Лимана. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«На Волновахском направлении 1 человек погиб и 2 получили ранения в Угледаре. На территории общины под обстрел также попала Богоявленка – там без пострадавших», — написал он.

Кириленко рассказал, что на Донецком направлении обошлось без жертв, но есть разрушения. В Курахово были повреждены 4 дома и инфраструктурный объект, в Кураховке — 3 дома и хозяйственные постройки. Ночью и утром, по информации Донецкой ОВА, оккупанты атаковали Авдеевку, Марьинку и Красногоровку.

Кроме того глава Донецкой ОВА сообщил, что на Горловском направлении российские войска нанесли ракетный удар по Константиновке, ударили по детсаду и 2 домам. В Бахмуте 5 мирных граждан получили ранения, поврежден 1 дом.

«На Лисичанском направлении 1 человек погиб в Торском Лиманской общины. Объемы разрушений в общине выясняем», — написал Кириленко.

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