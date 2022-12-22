В Офісі генпрокурора розповіли про постраждалих під час війни дітей

З початку повномасштабного вторгнення російські війська вбили в Україні 450 дітей, 864 дітям зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.



«Понад 1314 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 22 грудня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 450. Зросла кількість поранених - 864», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що зазначені цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.



Більше дітей постраждали у Донецькій області – 428, Харківській – 267, Київській – 117, Миколаївській – 80, Запорізькій – 78, Херсонській – 74, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 34.