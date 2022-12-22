В Офисе генпрокурора рассказали о пострадавших в ходе войны детях

С начала полномасштабного вторжения российские войска убили в Украине 450 детей, 864 детям нанесли ранения. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



«Более 1314 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 22 декабря 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось — 450. Выросло количество раненых — 864», — говорится в сообщении.



Отмечается, что указанные цифры не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.



Больше детей пострадали в Донецкой области — 428, Харьковской — 267, Киевской — 117, Николаевской — 80, Запорожской — 78, Херсонской — 74, Черниговской — 68, Луганской — 65, Днепропетровской — 34.