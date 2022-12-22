У США є три різні моделі закінчення війни в Україні шляхом переговорів - WP

У США бачать три різні моделі того, як могла б завершитись війна в Україні. Дві з яких є неприйнятними для української сторони, оскільки передбачають часткову втрату територій. Про це пише The Washington Post з посиланням на високопосадовця США.



За даними видання, одна з моделей, запропонована президентом Володимиром Зеленським у рамках мирного плану, передбачає вихід російських військ з усієї території України, яку вона зараз окупувала, включаючи Крим та райони східного Донбасу, що РФ захопила у 2014 році.



Друга передбачає відхід російських окупаційних військ до лінії 2014 року.



Третя модель включає виведення російських сил з Донбасу, але не з Криму.



Зазначається, що з приводу останніх двох варіантів - Зеленський чітко дав зрозуміти, що не підтримуватиме їх, наголосивши, що мир може настати лише тоді, коли російські загарбники відступлять з усіх окупованих територій.



Але, як пише видання під час особистої зустрічі Зеленського з Байденом, останній хотів почути «поточні думки Зеленського про те, як це має виглядати», але визнав, що це «своя академічна дискусія на даний момент», оскільки немає жодних ознак того, що Росія зацікавлена у розмові.