В США видят три разных модели того, как могла бы завершиться война в Украине. Две из которых неприемлемы для украинской стороны, поскольку предусматривают частичную потерю территорий. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.



По данным издания, одна из моделей, предложенная президентом Владимиром Зеленским в рамках мирного плана, предусматривает выход российских войск со всей территории Украины, которую она сейчас оккупировала, включая Крым и районы восточного Донбасса, что РФ захватила в 2014 году.



Вторая предполагает уход российских оккупационных войск к линии 2014 года.



Третья модель включает в себя вывод российских сил из Донбасса, но не из Крыма.



Отмечается, что по поводу последних двух вариантах — Зеленский четко дал понять, что не будет поддерживать их, подчеркнув, что мир может наступить лишь тогда, когда российские захватчики отступят со всех оккупированных территорий.



Но, как пишет издание во время личной встречи Зеленского с Байденом, последний хотел услышать «текущие мнения Зеленского о том, как это должно выглядеть», но признал, что это «своего рода академическая дискуссия на данный момент», поскольку нет никаких признаков того, что Россия заинтересована в разговоре.



