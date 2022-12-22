У Донецькій ОВА показали наслідки обстрілу Краматорська

У Донецькій ОВА показали фото наслідків сьогоднішнього обстрілу Краматорська. Фото: Павло Кириленко

Окупанти сьогодні обстріляли Часів Яр, Краматорськ та Курахове Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



За його словами, прильоти виключно по цивільній інфраструктури.



У Часів Ярі, як розповів Кириленко, 1 особа загинула, 2 поранені, пошкоджено будинки — всього у місто прилетіло близько 15 снарядів. У Краматорську армія РФ поцілила у підприємство та у школу, обійшлося без постраждалих. Наслідки обстрілу Курахового ще встановлюються фахівцями.



Також Кириленко опублікував фотографії наслідків обстрілу Краматорська.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області розповіли, що за минулу добу російські війська 21 раз ударили по території області.