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У Держдепі США підтвердили дозвіл Байдена на удари ATACMS по РФ

19 листопада 2024, 12:32

У Держдепі США підтвердили дозвіл Байдена на удари ATACMS по РФ

У Держдепі США вперше офіційно підтвердили дозвіл Байдена на удари ATACMS. Фото: відкриті джерела У Держдепі США вперше офіційно підтвердили дозвіл Байдена на удари ATACMS. Фото: відкриті джерела

Помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс офіційно підтвердив, що президент Америки Джо Байден надав Україні дозвіл на удари американськими ракетами ATACMS у глиб території Росії. Про це він заявив в інтерв'ю бразильському виданню O Globo.

«Ми маємо пам'ятати, що війна почалася з нового непровокованого вторгнення Росії до України. Конфлікт в Україні може закінчитися зараз, якщо Росія виведе свої війська з України та поважатиме її кордони. Так було завжди», — зазначив посадовець.

За його словами, зброя, яку президент Байден дозволив Україні використати, дасть більше можливостей для самозахисту та дозволить Російській Федерації зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не принесе успіху.

Ніколс додав, що дозвіл на удари по РФ, можливо, стане мотивом для Кремля для проведення мирних переговорів або навіть взагалі вийти з української території.

Раніше ми писали, що українські військовослужбовці в ніч проти 19 листопада вперше завдали удару далекобійними балістичними ракетами ATACMS по території Російської Федерації.

Раніше видання The New York Times з посиланням на американських чиновників писало, що Байден дозволив Україні використовувати балістичні ракети, що поставляються, великої дальності ATACMS для ударів по території Росії.

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