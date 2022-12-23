Тепло- та водопостачання подається в усі райони Києва в штатному режимі

Тепло- та водопостачання подається в усі районів столиці в штатному режимі. Про це повідомив начальник КГВА Сергій Попко.



За його словами позитивної динаміки вдалося досягти за рахунок відновлювальних робіт в енергосистемі та завдяки більш свідомому споживанню електроенергії мешканцями Києва.

«На верхніх поверхах багатоповерхівок, які наразі знеструмлені, можливий понижений тиск води. Енергетики продовжують працювати над ліквідацією пошкоджень в мережі енергосистеми Києва. Місто досі живе в режимі аварійних відключень», - написав Попко і закликав киян економити електроенергію.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні.