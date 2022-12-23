Тепло- и водоснабжение подается во все районы Киева в штатном режиме

Тепло- и водоснабжение подается во все районы столицы в штатном режиме. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.



По его словам позитивной динамики удалось достичь за счет восстановительных работ в энергосистеме и благодаря более осознанному потреблению электроэнергии жителями Киева.

«На верхних этажах обесточенных многоэтажек возможно пониженное давление воды. Энергетики продолжают работать над устранением повреждений в сети энергосистемы Киева. Город до сих пор живет в режиме аварийных отключений», - написал Попко и призвал киевлян экономить электроэнергию.

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