Російські війська намагаються просуватися у Гірнику та на захід від Українська Донецької області

На Донеччині російські окупанти намагаються просуватися в районі Українська і захопили кілька кварталів у Гірнику. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони із позивним «Мучной».

«Ворог намагається повільно рухатися на захід від Українська у напрямку терикону, який на північ від Цукуриного. Оборона у наших бійців досить стійка, гадаю, зможемо тримати і знищувати росіян ще на підході. Щодо самого Цукуріного, то найближчим часом там теж розпочнуться бої, доки працює ворожа арта, промацує слабкі місця», — написав військовий.

Він додав, що у місті Гірник окупанти намагаються просуватися та захопили частину населеного пункту, а також спростував інформацію, яку розповсюджують російські паблики, ніби ЗСУ відходять із міста.

«По Гірнику ворог продовжує штурмові дії, на даний момент під контролем тримає низку північних кварталів. Не чув, щоби ми відходили з міста. Місто готове для оборони, ми готові зустрічати супротивника і завдавати удару», — заявив він.

Раніше повідомлялося, що росіяни змогли просунутися біля Нью-Йорка, Івановського, Галицинівки, а також у Торецьку на Донеччині.