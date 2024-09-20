Армія РФ просунулась у Торецьку та біля ще трьох населених пунктів Донецької області — DeepState

На карті DeepState зазначено просування військових підрозділів армії РФ у Торецьку Донецької області

Російські війська знову просунулися на Донеччині. Про це повідомили аналітики групи DeepState у звіті від 20 вересня.

За словами експертів, росіяни змогли просунутися біля Нью-Йорка, Іванівського, Галицинівки, а також у Торецьку.

У Генштабі ЗСУ увечері 19 вересня заявили, що всього з початку доби сталося 163 бойові зіткнення.

Російські загарбники завдали по території України 61 авіаудар, скинувши 88 керованих авіабомб. Окрім цього, росіяни задіяли для ураження 587 дронів-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях українських військ та населеними пунктами.

Повідомляється, що найгарячішим напрямком було Курахівське. Так, противник за підтримки авіації 49 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.