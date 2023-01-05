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Через артобстріл у Часів Ярі загорівся багатоквартирний будинок

05 січня 2023, 16:55

Через артобстріл у Часів Ярі загорівся багатоквартирний будинок

Минулої доби на території на Донеччині рятувальники ліквідували п'ять пожеж. Дві з них виникли через обстріли. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.

«Зранку рятувальники Бахмутського гарнізону залучалися до ліквідації пожежі в місті Часів Яр. Займання сталося через артилерійський обстріл. По прибуттю на місце події встановлено, що відбувається горіння покрівлі триповерхового багатоквартирного житлового будинку. За годину пожежу було ліквідовано на площі 20 квадратних метрів», — поінформували у відомстві.

Там додали, що через обстріл поранення дістали двоє людей, яких до прибуття рятувальників госпіталізували працівники швидкої медичної допомоги.

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