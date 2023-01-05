Из-за артобстрела в Часов Яре загорелся многоквартирный дом

За прошедшие сутки на территории на Донетчине спасатели ликвидировали пять пожаров. Два из них возникли в результате обстрелов. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.



«Утром спасатели Бахмутского гарнизона привлекались к ликвидации пожара в городе Часов Яр. Возгорание произошло в результате артиллерийского обстрела. По прибытию на место происшествия установлено, что происходит горение кровли трехэтажного многоквартирного жилого дома. За час пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров», — проинформировали в ведомстве.



Там добавили, что в результате обстрела ранения получили два человека, которые до прибытия спасателей госпитализированы работниками скорой медицинской помощи.

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