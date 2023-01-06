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Бахмут і Часів Яр потрапили під обстріл, є загиблий та поранені

06 січня 2023, 08:20

Бахмут і Часів Яр потрапили під обстріл, є загиблий та поранені

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинув один мирний житель — у Бахмуті. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Троє цивільних поранені: один — у Бахмуті, двоє — у Часів Ярі.

За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинуло 1290 мирних жителів. 2816 осіб дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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