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Важкі бої: Кириленко розповів про ситуацію в Соледарі

07 січня 2023, 20:59

Важкі бої: Кириленко розповів про ситуацію в Соледарі

Соледар Бахмутського району Донецької області залишається однією з найгарячіших точок, де фіксуються десятки обстрілів з боку російських сил. Про ситуацію в місті та околицях в ефірі телемарафону розповів керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Важкі бої точаться. Командування вживає максимальних заходів, щоб відновити ті позиції, на яких ворог частково досяг успіху. Точно знаємо, які заходи вживаються, які сили й хто приєднується до цього. Будемо стежити за нашими успіхами — вже після повідомлень Генштабу», — сказав Кириленко.

Американське видання The Wall Street Journal, посилаючись на військових, пише, що росіяни перенаправили частину сил з Бахмута на Соледар. А на позиціях біля Бахмута вогонь з боку окупаційної армії скоротився приблизно вдвічі. Українські військові експерти, своєю чергою, підтверджують лише незначне зниження обстрілів. Інтенсивність боїв, за їхніми словами, як і плани Росії захопити і Бахмут, і Соледар, і інші населені пункти, — не змінилися.

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