Під Оренбургом згорів наметовий табір мобілізованих росіян

У наметовому таборі в Нижній Павлівці Оренбурзької області (РФ), де розміщувалися мобілізовані, вранці 9 січня сталася пожежа. Про це повідомляє видання «7x7».



Про це також повідомив передплатник паблику «Оренбург Очевидець», опублікувавши відео.



«Згоріло ***** все. Он, бач, у черевиках вискочив. Он наші снігом закидають», — коментує автор відео.



Мобілізованим довелося чекати на пожежну машину з міста, бо та, що чергувала в частині, була без тиску.



Про те, що мобілізовані проходять підготовку в наметовому таборі в Нижній Павлівці, збудованому наприкінці жовтня, повідомляли як регіональні, так і федеральні ЗМІ, а наприкінці листопада на полігоні побував голова Орська Василь Козупіця — на той момент там були мобілізовані з міста. Подробиці події уточнюються.

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