Под Оренбургом сгорел палаточный лагерь мобилизованных россиян

В палаточном лагере в Нижней Павловке Оренбургской области (РФ), где размещались мобилизованные, утром 9 января произошел пожар. Об этом сообщает издание «7x7».



Об этом также сообщил подписчик паблика «Оренбург Очевидец», опубликовав видео.





«Сгорело ***** все. Вон, видишь, в башмаках выскочил. Вон наши снегом закидывают», — комментирует автор видео.



Мобилизованным пришлось ждать пожарную машину из города, так как та, что дежурила в части, была без давления.



О том, что мобилизованные проходят подготовку в палаточном лагере в Нижней Павловке, построенном в конце октября, сообщали как региональные, так и федеральные СМИ, а в конце ноября на полигоне побывал глава Орска Василий Козупица — в тот момент там были мобилизованные из его города.



Подробности происшествия уточняются.