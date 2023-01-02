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ЗМІ встановили імена 538 загиблих мобілізованих росіян

02 січня 2023, 22:03

ЗМІ встановили імена 538 загиблих мобілізованих росіян

На війні в Україні загинули вже щонайменше 538 мобілізованих росіян. Про це повідомляє ВВС, яке спільно з виданням «Медіазона» веде поіменний підрахунок померлих. Ця цифра не включає загибель 63 осіб в окупованій Макіївці – офіційні дані, які опублікувало Міноборони РФ.

Раніше видання на початку грудня публікували інформацію про смерть близько 10 тисяч військових, серед яких 430 – мобілізовані.

Журналісти підкреслюють, що при підрахунку вони використовують лише підтверджені дані з відкритих джерел – повідомлення російських ЗМІ та регіональної влади, тому реальна кількість загиблих може бути значно вищою. 

На думку авторів моніторингу, складені ними списки можуть містити щонайменше на 40-60% менше імен загиблих, ніж поховано в Росії. Журналісти дійшли такого висновку, вивчаючи обстановку на цвинтарях у понад 60 населених пунктах країни.

Офіційні загальні втрати, озвучені російським військово-політичним керівництвом – 5937 осіб. Пентагон у листопаді заявив, що, за його оцінкою, втрати вбитих і поранених у Росії та України склали приблизно по 100 тисяч людей у кожної.

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Брехня про війну в Україні: Як не стати жертвою пропаганди ►
16:53
Армія РФ перекинула в Урзуф Донецької області мобілізованих окупантів
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