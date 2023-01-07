«ЛНР» заявила про вибух і пожежу на магістральному газопроводі

Лутугине. Фото: «Луганськгаз»

В окупованому Лутугиному Луганської області ввечері стався вибух на магістральному газопроводі з подальшим загорянням. Про це повідомили на підконтрольному угрупованню «ЛНР» підприємстві «Луганськгаз».



«Зараз без газопостачання тимчасово залишається близько 11 тисяч абонентів Лутугинського району», — зазначили на підприємстві.



Там додали, що наразі на місці інциденту присутні фахівці-газівники, тривають роботи з усунення загоряння. Терміни відновлення невідомі.

Пізніше стало відомо, що без газу залишилися 13 тисяч абонентів. У так званому «МНС ЛНР» заявили, що загрози житловим будинкам через аварію немає.