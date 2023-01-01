Парамедика з «Азовсталі» звільнено з російського полону

Парамедик Асан Ісенаджієв з «Азовсталі» повернувся в Україну з російського полону 31 грудня 2022 року в рамках чергового обміну полоненими. Про це повідомила представник Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева у Facebook.



«Асан повернувся до рідної країни, а незабаром обов'язково повернеться додому — до вільного українського Криму!», — написала Ташева.



Кримський татарин Асан Ісенаджієв родом із Гірея. До війни він працював у «швидкій допомозі». Під час оборони Маріуполя парамедик перебував на «Азовсталі» та надавав допомогу пораненим. Навесні він опублікував у соцмережі фото своїх закривавлених рук у формі серця та написав: «Передайте моїй мамі слова: я побачив стільки болю, що ніколи не зламаюся».



Медик також звертався до світової спільноти з проханням вивести людей із «Азовсталі». Одне зі звернень опублікував турецькою мовою.



«Люди помирають на руках від простої відсутності антибіотиків, від гнійних ран. Нас постійно бомбять із повітря, моря та землі. Прошу дотримуватись порядку виведення всіх людей, у тому числі армії, з території "Азовсталі". Зупиніть цей кошмар», — заявив Ісенаджієв.



140 людей повернулися до України з полону 31 грудня.

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