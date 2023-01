Зеленський, Дуда та Науседа підписали спільну декларацію у Львові

Лідери України, Польщі та Литви сьогодні у Львові підписали Спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.



«З перших днів повномасштабного вторгнення ми відчуваємо підтримку наших братніх народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Науседі за візит. Вдячний за допомогу нашому народу», — наголосив президент України Володимир Зеленський.

В Канцелярії польського президента Анджея Дуди поінформували, що у Львові було підписано Спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

Президент Литви, зі свого боку, запевнив Україну в подальшій оборонній допомозі.

Today in Lviv, we – the Lublin Triangle – once again confirmed our steadfast commitment to victory against the aggressor. We will stay united! Lithuania & Poland will continue providing defense assistance to Ukraine. pic.twitter.com/SVl5XDxa7L