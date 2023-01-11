Зеленский, Дуда и Науседа подписали совместную декларацию во Львове

Львов. Фото: Офис президента

Лидеры Украины, Польши и Литвы сегодня во Львове подписали Совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.



«С первых дней полномасштабного вторжения мы чувствуем поддержку наших братских народов Польши и Литвы. Благодарен Анджею Дуде и Гитанасу Науседе за визит. Благодарен за помощь нашему народу», — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

В Канцелярии польского президента Анджея Дуды проинформировали, что во Львове была подписана Совместная декларация президентов Люблинского треугольника.