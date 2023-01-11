Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Зеленский, Дуда и Науседа подписали совместную декларацию во Львове

11 января 2023, 16:01

Зеленский, Дуда и Науседа подписали совместную декларацию во Львове

Львов. Фото: Офис президента Львов. Фото: Офис президента

Лидеры Украины, Польши и Литвы сегодня во Львове подписали Совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.

«С первых дней полномасштабного вторжения мы чувствуем поддержку наших братских народов Польши и Литвы. Благодарен Анджею Дуде и Гитанасу Науседе за визит. Благодарен за помощь нашему народу», — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

В Канцелярии польского президента Анджея Дуды проинформировали, что во Львове была подписана Совместная декларация президентов Люблинского треугольника.

Читайте также:

Во время визита во Львов Зеленский посетил кладбище, где похоронены военные

Еще по теме

Люди
Анджей Дуда Владимир Зеленский Гитанас Науседа
Места
Львов

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:07
Минобороны РФ: Соледар блокирован с севера и юга, в городе идут бои
11:41
«ДНР»: В Горловке снаряд попал в дом, ранен мужчина
11:23
«ЛНР»: В Сватово два младенца попали в больницу с переохлаждением, один из них скончался
08:49
«ДНР» заявила об одной жертве обстрелов и 12 раненых
23:42
Пригожин утверждает, что подразделения «ЧВК Вагнер» взяли под контроль Соледар
23:00
Главные события в оккупации 10 января
21:41
В Донецке сообщают о проблемах с интернетом
18:56
«ДНР»: В Снежном подорвался ребенок
16:31
Войска РФ намерены обстрелять больницу на оккупированной части Луганщины — ЦНС
14:47
«ДНР»: В результате обстрелов в Донецке и Владимировке погиб один человек, больше 10 ранены 
13:29
В Куйбышевском районе оккупированного Донецка обстреляли автобус
12:21
Советник мэра: В Мариуполе захватчики начали принудительную паспортизацию
12:10
В Горловке оккупанты незаконно мобилизовали 30 местных жителей — Генштаб
11:39
В оккупированном Мариуполе находятся более 30 тысяч россиян
23:45
Число раненых из-за обстрела в Донецке возросло до трех
все новости
16:04
Дуда: Украине будет предоставлена рота танков Leopard в рамках международной коалиции
16:01
Зеленский, Дуда и Науседа подписали совместную декларацию во Львове
15:36
В ГПСУ обнародовали видео боев за Соледар
15:35
На Херсонщине оккупанты ударили по объекту инфраструктуры, трое раненых
15:15
В результате обстрела Херсона 10 января получили ранения пять человек
14:55
Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в Соледаре, увеличили число «вагнеровцев» — Минобороны
14:33
Пограничники показали и рассказали, как сейчас защищают Бахмут
14:27
Повреждены пятиэтажка и общественный туалет: Курахово попало под обстрел
14:16
В Херсоне из-за взрыва снаряда загорелся роддом
14:07
Во время визита во Львов Зеленский посетил кладбище, где похоронены военные
13:14
Оккупанты вновь обстреляли Днепропетровщину из артиллерии, ранен 1 человек – глава ОВА
13:14
Ситуация в Соледаре «сложная, но контролируемая» — боец ВСУ
13:01
Лубинец и Москалькова договорились об обмене военнопленными — СМИ
12:49
В НАТО напомнили о важности военной поддержки ВСУ на фоне боев в Соледаре
12:38
Перспектив нет: В Кремле сделали заявление по переговорам с Украиной
все новости
ВИДЕО
Львов. Фото: Офис президента Зеленский, Дуда и Науседа подписали совместную декларацию во Львове
11 января, 16:01
Кто в России противостоит Путину: На что способна оппозиция ► Кто в России противостоит Путину: На что способна оппозиция ►
10 января, 21:27
По Донбассу бродят животные из Ямпольского зоопарка: Волонтеры спасали ослицу ► По Донбассу бродят животные из Ямпольского зоопарка: Волонтеры спасали ослицу ►
10 января, 11:52

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама