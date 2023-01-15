Казахстан прийняв сотні тисяч росіян, які втекли від мобілізації. Що з ними зараз ►

Мобілізація у Росії спровокувала потужний потік росіян до Казахстану, це буквально паралізувало країну. Різко підскочила вартість житла. Усі заклади громадського харчування виявилися забитими молодими чоловіками із рюкзаками. Було тепло, багато хто з них ночував на вулиці. Як змінилася течія життя в Казахстані після напливу російських призовників, і чим вони займаються зараз? А також як допомагають і чого бояться тепер у сусідній з Росією країні — про це документальний фільм «Казахстан: російський виклик».

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