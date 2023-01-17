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Мінімум 600 жителів Херсонщини стали жертвами насильницьких викрадень РФ

17 січня 2023, 11:58

Мінімум 600 жителів Херсонщини стали жертвами насильницьких викрадень РФ

На Херсонщині щонайменше 600 громадян України стали жертвами насильницьких зникнень. Про це заявив голова правління правозахисної організації «Крим SOS» Олексій Тильненко в інтерв'ю виданню «Факти».

«Якщо говорити про Херсонську область, ми зафіксували щонайменше 600 таких випадків. Як правило, до окупованого Криму людей вивозять із окупованих Херсонської та Запорізької областей. Деяких тримають у СІЗО, відділеннях поліції чи СБУ протягом трьох днів, тижнів, декого там тримають і катують місяцями. Все залежить і від людини, і від обставин, за яких сталося це насильницьке зникнення та викрадення», – розповів Тильненко.

На «гарячу лінію» організації від військовополонених та цивільних заручників надійшло понад 1 200 звернень щодо людей, які перебувають у полоні та викрадених росіянами з початку повномасштабного вторгнення.

Центр прав людини ZMINA із посиланням на свої джерела у Криму повідомив, що українців, яких росіяни незаконно вивезли з окупованих територій до Криму, утримують у Сімферопольському СІЗО в окремих будівлях. До них застосовують тортури, що не допускають адвокатів.

За даними російського видання «Агентство», у СІЗО Сімферополя утримується від 50 до 100 українців, захоплених російською армією чи спецслужбами на окупованих територіях України.

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