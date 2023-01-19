Пригожин знайшов «шпигунів-диверсантів» у морзі Луганська

У морзі в окупованому Луганську працювали люди, які симпатизували ЗСУ, повідомив засновник російської ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.



Пригожин прокоментував інформацію про випадки, коли родичі не могли отримати тіла бійців, загиблих на війні проти України.



«Так, дійсно, в якийсь момент у Луганському морзі накопичилася досить велика кількість тіл наших загиблих товаришів, бійців ПВК "Вагнер". На території Луганської та Донецької областей є люди, які так чи інакше симпатизують ЗСУ, а деякі з них прямо працюють на українську владу та українську розвідку. Такі шпигуни-диверсанти були й в Луганському морзі», — заявив засновник ПВК.



Він додав, що зараз «ситуація під контролем».



«До наших загиблих братів повернуто шанобливе ставлення. Тіла бійців, які надходять, оформляються вчасно та відправляються на Батьківщину для поховання з усіма військовими почестями», — запевняє Пригожин.

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