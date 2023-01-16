У РФ почали роздавати медалі «за взяття Соледара»

Найманцям російської «ЧВК Вагнера» почали роздавати медалі «за взяття Соледара». Про це повідомила прес-служба засновника групи «Вагнера» Євгена Пригожина.



Зокрема було опубліковано відео, на якому Пригожин заявив, що прибув у соледар, щоб нагородити своїх бійців.



У російського олігарха розповіли, що медаллю «за взяття Соледара», зокрема, було нагороджено одного з командирів штурмової групи Айка Гаспаряна, якому раніше президент РФ Володимир Путін вручив медаль «за відвагу».

13 січня Міноборони РФ заявило про повне захоплення Соледара. Однак у ВСУ це спростували, заявивши, що бої за місто продовжуються.



Того ж дня американський телеканал CNN повідомив, що їхні журналісти стали свідками організованого відведення українських військ біля Соледара.



У неділю боєць ЗСУ «Мадяр» заявив, що російські сили змогли відсунути фронт за межі Соледара. Разом із в українському командуванні говорять про бої за місто.



16 січня «Мадяр» повідомив про удар ЗСУ по складах окупантів у Соледарі та показав відповідне відео.