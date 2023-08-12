Російська армія за добу пошкодила 8 будинків у Торецьку

Громадянська інфраструктура Донецької області за добу постраждала від обстрілу російської окупаційної армії. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації.

У селі Богоявленка Вугледарської громади пошкоджено 3 будинки та будівлю агропідприємства. Під обстрілами — Велика Новосілка та Благодатне.

У Торецькій громаді пошкоджено 10 будинків: 8 у Торецьку та 2 у Північному. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку та промислову споруду.

На Лисичанському напрямку у Сіверську одна людина загинула, пошкоджено 5 будинків. У Званівці пошкоджено 5 будинків. У Ямполі Лиманської громади пошкоджено 3 будинки.