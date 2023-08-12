Российская армия за сутки повредила 8 домов в Торецке

Гражданская инфраструктура Донецкой области за сутки пострадала от обстрелов российской оккупационной армии. Об этом сообщили в областной военной администрации.

В селе Богоявленка Угледарской громады повреждены 3 дома и здание агропредприятия. Под обстрелами— Великая Новоселка и Благодатное.

В Торецкой громаде повреждены 10 домов: 8 в Торецке и 2 в Северном. В Часовоярской громаде повреждены многоэтажка и промышленное сооружение.

На Лисичанском направлении в Северске один человек погиб, повреждены 5 домов. В Звановке повреждены 5 домов. В Ямполе Лиманской громады повреждены 3 дома.