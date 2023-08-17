Чехія планує передати Україні партію гелікоптерів Мі-24В

Чехія отримує від США нові гелікоптери, а старі Мі-24В списує та планує передати Україні. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова, повідомляє ČT24.



За її словами, гелікоптери Мі-24В/35 чудово впоралися зі своїм завданням, хоч і прослужили довше, ніж очікувалося. Від США Чехія отримає гелікоптери типу UH-1Y Venom та AH-1Z Viper.



«Навіть якщо ми символічно попрощаємося з ними сьогодні, їхню історію точно не закінчено. Ми обов'язково знайдемо застосування цих гелікоптерів. Це все, що я скажу із цього приводу, тому що принципово не коментую постачання в Україну», - сказала вона.



Міністерка не уточнила, про яку кількість гелікоптерів йдеться. Вона уточнила, що Чехія також має запасні частини для вертольотів серії «Мі». Вони перебувають у списках санкцій, тому придбати їх не так і просто.

Сьогодні стало відомо , що в рамках нового пакету допомоги Німеччині передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіусу дії IRIS-T SLS.