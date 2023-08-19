Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 19 серпня

Права людини



Угруповання «ЛНР» затримало мешканку окупованої частини Луганської області за нібито «шпигунство» на користь України.



Суспільство



Голова «народної ради ДНР» Володимир Бідевка запропонував запровадити заборону використання «депутатами» всіх рівнів у службових цілях техніки компанії Apple.



Бойові дії



Російські сили завдали ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова під час зльоту виробників дронів, навчальних шкіл з аеророзвідки та військових, які застосовують дрони на фронті. Внаслідок удару загинули семеро людей, 140 поранені.



Українські військові досягли прогресу у наступі на окупований Росією Токмак, пише CBS News із посиланням на американських офіційних осіб.



Ударний дрон атакував військовий аеродром «Сільці» у Новгородській області Росії, виникла пожежа на стоянці літаків, пошкоджено один літак. У той же час, інформацією телеграм-каналу Monitor є пошкодження щонайменше двох бортів Ту-22м3. За останніми даними, їх на аеродромі розміщувалося близько 10 одиниць.

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