Донецк, Луганск и не только: Главные события 19 августа

Права человека



Группировка «ЛНР» задержала жительницу оккупированной части Луганской области за якобы «шпионаж» в пользу Украины.



Общество



Глава «народного совета ДНР» Владимир Бидевка предложил ввести запрет на использование «депутатами» всех уровней в служебных целях техники компании Apple.



Боевые действия



Российские силы нанесли ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова во время слета производителей дронов, учебных школ по аэроразведке и военных, которые применяют дроны на фронте. В результате удара погибли семь человек, 140 ранены.



Украинские военные достигли прогресса в наступлении на оккупированный Россией Токмак, пишет CBS News со ссылкой на американских официальных лиц.



Ударный дрон атаковал военный аэродром «Сольцы» в Новгородской области России, возникло возгорание на стоянке самолетов, поврежден один самолет. В то же время, информации телеграм-канала Monitor, есть повреждение по меньшей мере двух бортов Ту-22м3. По последним данным их на аэродроме размещалось около 10 единиц.

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