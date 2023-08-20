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Окупанти планують заселити 300 тисяч росіян у Маріуполь — ЦНС

20 серпня 2023, 14:29

Окупанти планують заселити 300 тисяч росіян у Маріуполь — ЦНС

Росія хоче заселити ще 300 тисяч росіян у Маріуполь. Фото: Telegram Маріупольської міськради Росія хоче заселити ще 300 тисяч росіян у Маріуполь. Фото: Telegram Маріупольської міськради

Влада Росії планує заселити в тимчасово окупований Маріуполь близько 300 тисяч громадян РФ. Про це повідомляє «Центр національного спротиву» із посиланням на джерела в українському підпіллі, яке отримало доступ до відповідних документів окупаційної адміністрації.

Згідно з цими даними, відповідні демографічні плани окупанти мають втілити до 2035 року.

«Ворог розробив «план розвитку» тимчасово окупованого Маріуполя, який передбачає збільшення його населення приблизно на 300 тисяч за рахунок міграції з Росії» , — йдеться в повідомленні.

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Крім того, загарбники завозять на тимчасово окуповані території працівників та держслужбовців із депресивних регіонів Росії. Водночас, місцевих жителів примусово депортують на територію Росії.

За оцінками «Центру національного спротиву», такі дані дії «відповідають ознакам геноциду згідно з міжнародним правом».

У Маріуполі зростає кількість мігрантів із Центральної Азії. Туди на будівництво їх привозять російські підрядники. Докладно про цю ситуацію «Новини Донбасу» писали у статті Маріуполь стає містом мігрантів: чому це викликало суперечки.

Також в окупованому Маріуполі російські чиновники зносять зруйновані під час обстрілів житлові будинки і замість них зводять іпотечні новобудови.

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