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Оккупанты планируют заселить 300 тысяч россиян в Мариуполь — ЦНС

20 августа 2023, 14:29

Оккупанты планируют заселить 300 тысяч россиян в Мариуполь — ЦНС

Россия хочет заселить еще 300 тысяч россиян в Мариуполь. Фото: Мариупольский горсовет / Telegram Россия хочет заселить еще 300 тысяч россиян в Мариуполь. Фото: Мариупольский горсовет / Telegram

Власти России планируют заселить во временно оккупированный Мариуполь около 300 тысяч граждан РФ. Об этом сообщает «Центр национального сопротивления» со ссылкой на источники в украинском подполье, которое получило доступ к соответствующим документам оккупационной администрации.

Согласно этим данным, соответствующие демографические планы оккупанты должны воплотить до 2035 года.

«Враг разработал „план развития“ временно оккупированного Мариуполя, предусматривающий увеличение его населения примерно на 300 тысяч за счет миграции из России», — говорится в сообщении.

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Кроме того, захватчики завозят на временно оккупированные территории работников и госслужащих из депрессивных регионов России. В тоже время местных жителей принудительно депортируют на территорию РФ.

По оценкам «Центра национального сопротивления», такие данные действия «соответствуют признакам геноцида согласно международному праву».

В Мариуполе растет количество мигрантов из Центральной Азии. Туда на стройку их привозят российские подрядчики. Подробно об этой ситуации «Новости Донбасса» писали в статье Мариуполь становится городом мигрантов: почему это вызвало споры.

Также в Мариуполе российские оккупационные власти сносят разрушенные в ходе обстрелов жилые дома, и вместо них возводят ипотечные новостройки. 

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