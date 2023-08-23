Росіяни ракетами та РСЗВ били по житлових будинках Харківщини, є постраждала

Вчора увечері, 22 серпня, російські військові обстріляли Харківську область. Найбільше постраждали Чугуївський, Куп'янський та Ізюмський райони, відомо про одного постраждалого. Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.

Минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

«Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган» селі Шейківка Ізюмського району пошкоджено 5 приватних будинків. Поранено і було госпіталізовано у стані середньої важкості жінку 65 років», — написав він.

За даними Синегубова, увечері 22 серпня окупанти завдали ракетного удару по смт Чкалівське Чугуївського району. Зафіксовано попадання двох ракет поряд з адмінбудівлею, в якій знаходяться будинок культури, кафе, селищна рада та спортивна зала. Будівля пошкоджена.

Крім того, у селі Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватні будинки.

Також у селі Новосергіївка Ізюмського району та Глушківка Куп'янського району через ворожі обстріли сталися пожежі в полях.

Нагадаємо, 22 серпня під ворожий обстріл потрапив Вовчанськ. Рятувальники дістали з-під завалів жінку.