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Росіяни двічі здійснили масований артобстріл Авдіївки

23 серпня 2023, 12:39

Росіяни двічі здійснили масований артобстріл Авдіївки

Російські військовослужбовці не припиняють обстрілювати окуповану Донецьку область. Сьогодні вранці били Авдіївкою, снаряди потрапили до житлових кварталів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. 

«На Донецькому напрямку вранці Авдіївка зазнала двох масованих артобстрілів — попадання на чотирьох вулицях. У Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка та Костянтинівка», — зазначив він.

Також, за словами Кириленка, ситуація у регіоні така:

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На Волноваському напрямі під обстрілами Вугледар та Новоукраїнка. У Комарській громаді пошкоджено колишню школу та магазин в Іскрі.

На Горлівському напрямку в Торецькій громаді 1 особа поранена в Північному, пошкоджена котельня в Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджено 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Протягом доби відбувалися обстріли Васюківки та Роздолівки Соледарської громади.

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На Лисичанському напрямку в Торському Лиманській громаді загинуло 3 особи, поранено 1, ще 1 людину поранено у Закотному. У Сіверську поранено 1 особу, зруйновано 2 будинки. У Званівці 4 будинки зруйновано та 4 пошкоджено.

Нагадаємо, троє людей загинули і двоє поранені внаслідок обстрілу російською артилерією Лиманської громади на Донеччині.

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