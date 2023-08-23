Російський Мі-8 прилетів на одну з авіабаз ЗС України: причиною стала спецоперація ГУР

Російський гелікоптер приземлився в Україні. Фото: «Українська правда»

У керівництві ЗСУ підтверджують інформацію російських блогерів, що російський бойовий гелікоптер Мі-8 перелетів на одну з авіабаз ЗС України, повідомляє військовий журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.



Однак поки що не ясно, які причини змусили російський екіпаж змінити курс і приземлитися на звороті лінії розмежування. За інформацією українського журналіста, гелікоптер повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.

«Ця історія обіцяє стати легендарною. Російський бойовий вертоліт Мі-8 разом із усім екіпажем перелетів до України та здався ЗСУ. Про це повідомив російський пропагандистський канал. Росіяни повідомляють, що причина перельоту – навігаційні помилки, але, без сумніву, це чергова російська брехня. Адже якщо гелікоптер перелетів на аеродром Полтави, як повідомив російський блогер, то він знаходиться приблизно за 300 км від лінії фронту, і приземлитися там росіяни могли лише усвідомлено, внаслідок добре підготовленого перельоту», — написав Бутусов.

За його словами, вертоліт летів на низькій висоті, на малій швидкості, і екіпаж добре бачив усі наземні орієнтири, помилитися на 300 км просто неможливо, це велика витрата пального. Жодних випадковостей бути не могло.



«Якщо все було так як написали росіяни, то не виключено, що має місце перша в історії усвідомлена здача у полон російського бойового вертольота! Це просто сенсація, що деморалізує путінську еліту військової авіації. Чекаємо на деталі від українських офіційних джерел, але ця тема обіцяє бути у всіх світових медіа», — додав головний редактор видання Цензор.нет.

У свою чергу, російський телеграм-канал пише , що екіпаж з якихось причин втратив орієнтування і перетнув стрічку. Блогери припускають, що, можливо, була «радіогра» з боку українців, можливо відмова навігації.



Вони припускають, що спроби відновити орієнтування закінчилися безрезультатно і вертоліт, побачивши аеродром, здійснили посадку в Полтаві. Однак зрозумівши куди сіли, військові РФ спробували злетіти, але були розстріляні у гелікоптері на землі. Телеграм-канал передає, що «бортовий» і «правак» приблизно 200, а командир 300.

Пізніше в «Українській правді» вийшов матеріал, у якому пояснювалося, що це була спецоперація ГУР, яка тривала понад 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ до України. Борт здійснював рейс між двома авіабазами та перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ.

Україна отримала не лише вертоліт, але й деталі до винищувачів. Фото: УП

Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Мі-8 приземлився у Харківській області.

Російський Мі-8 опинився в Україні. Фото: УП

Раніше, сили оборони України за ранок збили два російські вертольоти Ка-52 «Алігатор», вартістю близько 16 мільйонів доларів кожен.