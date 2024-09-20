Слов'янський олійножировий комбінат ріжуть на метал: він був одним із найбільших комплексів України – ЗМІ

Занедбаний Слов'янський масложировий комбінат. Фото: «Слов'янські відомості»

Слов'янський олійножировий комбінат припинив своє існування, а зараз його просто ріжуть на метал. Про це пише місцеве видання «Слов'янські відомості» із посиланням на лист та фотографії від читача.

За словами читача, на комбінаті ріжуть абсолютно усе.

«Навіть три трансформатори розібрали, щоб витягти з них мідь, а рештки так і валяються. Ці трансформатори могли забезпечити світлом кілька вулиць у разі потреби. Ті самі верстати, обладнання. Ну як так можна? Це просто жах якийсь і безвідповідальність, – зазначив він.

Слов'янський олійножировий комбінат був одним з найбільших олійножирових комплексів країни, мав власну торгову марку та потужності для виробництва бутильованої продукції. Продукція – олія соняшникова та майонез – реалізовувалася під ТМ «Славолія». Загалом комбінат спеціалізувався на переробленні насіння олійних культур, випуску харчової та технічної олійножирової продукції: олії, шроту, харчової саломаси для маргаринової продукції, саломаси технічної для миловаріння, гліцерину технічного, стеаринової кислоти для шинної промисловості, господарського мила.

До його складу входили три основні виробничі підрозділи: маслоекстракційний цех, гідрогенізаційний цех, миловарний цех. А саме підприємство являло собою єдиний комплекс цехів та допоміжних підрозділів із розвиненою інфраструктурою, що забезпечувала можливість на добу переробляти 800-820 тонн соняшникового насіння, 500 тонн бобів сої, 480 тонн насіння ріпаку.

Нагадаємо, що Росія щорічно планує звозити сотні тисяч тонн сміття на окуповану Луганщину.