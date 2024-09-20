Глава Луганської ОВА Артем Лисогор. Фото: особиста сторінка Лисогора у Телеграм

Протягом двох років лише «на словах» існує проєкт будівництва шести всеросійських звалищ на території так званої «ЛНР». Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, за цей період лише визначилися з точним місцем розташування одного з них і пообіцяли виділити 160 мільйонів рублів на проєкт.

«Звозити сміття туди планують як із захоплених територій, так сусідніх регіонів Росії. Щорічно – по 350 тисяч тонн. А поки що окупанти обмежилися утворенням штабу з вирішення питань у сфері обігу твердих комунальних відходів, завданням якого є залишити вирішення цієї проблеми на регіональному рівні», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що Росія перетворила окуповану Донеччину на полігон для сміття з Ростовської області.