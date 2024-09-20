У Горлівці снаряд вибухнув біля під'їзду — є поранені серед місцевих жителів

В окупованій Горлівці протягом дня кілька мікрорайонів постраждали від обстрілу. Як стверджують в окупаційній адміністрації «ДНР», надвечір 20 вересня відомо про поранення 10 мирних горлівчан унаслідок артобстрілу житлового масиву «Будівельник».



Стверджується, що снаряд вибухнув під під'їздом одного із будинків.



Раніше внаслідок обстрілу селища шахти ім. Гагаріна загинула мирна мешканка Горлівки. Також там поранено чоловіка.



Внаслідок обстрілу житлового масиву «Сонячний» поранено двох людей.

Раніше в «ДНР» заявили, що вранці внаслідок скидання вибухівки з безпілотника було знищено вантажний автомобіль на вулиці Мініна та Пожарського в Горлівці. В обстрілі російська сторона звинуватила ЗСУ.



При цьому «Новини Донбасу» звернули увагу, що, судячи зі знімків, у причепі вантажівки були «Зуби дракона» — квадратно-пірамідальні укріплення із залізобетону, які використовують збройні сили Росії для перешкоджання руху танків та іншої військової техніки супротивника. Висота таких укріплень зазвичай 90-120 сантиметрів.