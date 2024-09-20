На Донеччині, де ведуться активні бойові дії, можна буде перебувати лише з дозволу військової адміністрації

На Донеччині ввели тимчасове обмеження руху авто та людей, зокрема представників громадських, благодійних, гуманітарних організацій та їх транспортних засобів на територіях населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



Рішення ухвалила Рада оборони.



Для пересування та роботи у цих громадах неурядовим організаціям відтепер необхідно письмово звертатися до військової адміністрації конкретного міста чи села.



Якщо ситуація з безпекою дозволить перебувати в громаді без ризику для життя, військова адміністрація має надати письмовий дозвіл на перебування в громаді.