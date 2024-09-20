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На окупованій Донеччині природні пожежі знищили житло та майно не менше 70 осіб

20 вересня 2024, 15:40

На окупованій Донеччині природні пожежі знищили житло та майно не менше 70 осіб

Житло та майно не менше 70 мешканців окупованої Росією частини Донецької області пошкоджено внаслідок природних пожеж. Про це повідомляє проросійське видання ДАН із посиланням на «віце-прем'єра ДНР» Дмитра Бердникова, якого призначено керівником ліквідації надзвичайної ситуації.

«Адміністрації міських та муніципальних округів 18 вересня провели роботу з постраждалими людьми та обстежили постраждалі об'єкти нерухомого майна. Виявлено 72 постраждалих від пожежі людини з числа зареєстрованих та спільно проживаючих, чиє майно знищено та (або) пошкоджено. Ми продовжуємо роботу щодо їх виявлення», — сказав Бердников.

Він додав, що зараз проводиться збирання відомостей для оцінки збитків.

«Сума матеріальних збитків уточнюється в міру виявлення всіх громадян, які мають право на компенсаційні виплати», — сказав Бердников.

Також наголошується, що 17 вересня у зв'язку із природними пожежами у двох десятках муніципалітетів угруповання «ДНР» оголосило режим надзвичайної ситуації. З 15 по 20 вересня на території сталося понад 750 загорянь, 83 вогнища природних пожеж перейшли на будівлі.

Знищено 24 житлові будинки та понад 4 тисячі гектарів сухостою, йдеться в повідомленні.

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