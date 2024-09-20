Росіяни вранці атакували Покровськ: спалахнула пожежа

Російські війська у п'ятницю, 20 вересня, обстріляли Покровськ Донецької області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, рятувальники зараз займаються ліквідацією пожежі. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Вранці під ворожий удар знову потрапили приватні комерційні об'єкти. Наразі місцеві пожежники ліквідують пожежу, яка сталася на місці влучення», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що російські окупанти цинічно знищують критичну інфраструктуру, промисловість та бізнес Покровська.



Раніше ми писали, що у Покровську 19 вересня стався обстріл у районі промислової зони поблизу шляхопроводу станції «Нова», внаслідок якого пошкоджено будинки одного з приватних підприємств.