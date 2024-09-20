У Горлівці вдарили по фурі, яка везла «Зуби дракона». Росія видала це за обстріл «мирних жителів»

В окупованій Горлівці атакована фура перевозила протитанкові укріплення. Фото: Приходько РІК / Telegram

Вночі та вранці 20 вересня окупована Горлівка на Донеччині потрапила під обстріли. Про це повідомили у підконтрольному РФ угрупованні «ДНР»



Зокрема, за даними «СЦКК ДНР», о 8:15 внаслідок скидання вибухівки з безпілотника було знищено вантажний автомобіль на вулиці Мініна та Пожарського. В обстрілі російська сторона звинуватила ЗСУ.



Як заявив голова окупаційної адміністрації Іван Приходько, внаслідок удару по Горлівці загинули двоє цивільних мешканців. Про смерть «мирних жителів» також написав Слідчий комітет РФ.



На опублікованих із місця події фотографіях видно тіло загиблого чоловіка.



При цьому «Новини Донбасу» звернули увагу, що, судячи зі знімків, у причепі вантажівки були «Зуби дракона» — квадратно-пірамідальні укріплення із залізобетону, які використовують збройні сили Росії для перешкоджання руху танків та іншої військової техніки противника. Висота таких укріплень зазвичай 90-120 сантиметрів.



Ймовірно, фура везла «Зуби дракона» до місця будівництва фортифікаційних споруд для російських військ.



Представники окупаційної адміністрації та проросійські ЗМІ в повідомленнях про обстріл не стали вказувати на те, що вантажівка везла протитанкові укріплення для військових.



Згідно з міжнародним гуманітарним правом, якщо цивільний водій вантажівки перевозить військові матеріали, такі як протитанкові укріплення, які будуть використані в бойових діях, це може бути кваліфіковано як участь у військовій операції. У такому разі він тимчасово втрачає свій захист як цивільну особу та може стати законною метою для атаки.



Приклад створення оборонної лінії за допомогою "Зубів дракона". Фото: Справжній Гладков / Telegram

Також окупаційна адміністрація заявила, що минулої ночі під обстріл потрапив автовокзал Горлівки. Внаслідок удару недалеко від вокзалу утворилася велика лійка. Осколки пошкодили дах, фасад і скління автовокзалу. Значно пошкоджено зал очікування. Обійшлося без постраждалих. Автостанція продовжує роботу. Як стверджують у «СЦКК ДНР», удару завдано з РСЗВ «Ураган» касетного типу.

