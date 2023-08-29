«ДНР»: За добу від обстрілів загинули двоє людей, ще вісім поранено

Минулої доби на підконтрольній РФ частині Донецької області в ході обстрілів загинули двоє людей, ще вісім поранені. Про це заявили у так званому «СЦКК ДНР».



Крім цього, пошкоджено 11 домобудівель у Київському, Петрівському районах Донецька, Центрально-Міському районі Горлівки та 5 об'єктів цивільної інфраструктури у Центрально-Міському районі Горлівки, Мінеральному.



Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, російські військові за 28 серпня вбили на Донеччині ще п'ятьох жителів. Ще чотири особи отримали поранення.